Япония выделила помощь 19 странам, не поддержавшим резолюцию ООН с осуждением РФ — ТВ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Японии приняли решение выделить 12,8 млрд иен (91 млн долларов) по линии официальной помощи в целях развития (ODA) в общей сложности 19 странам, которые не поддержали резолюцию ООН с осуждением специальной военной операции РФ на Украине. Как сообщил в понедельник телеканал Эн-эйч-кей, к соответствующему выводу пришло Министерство финансов Японии.

Большую часть указанной суммы должен получить Лаос (2,9 млрд иен — 20 млн долларов). Кроме того, Вьетнаму и Ирану предполагается выделить 12 и 11 млн долларов соответственно. Также в список попали Киргизия, Эфиопия, Никарагуа.

Министерство финансов Японии обратилось в МИД, в юрисдикцию которого входит распределение бюджета в рамках ODA, с просьбой пересмотреть решение. В частности, в минфине указали, что такую помощь следует выделять с учетом обеспечения мира и стабильности в международном сообществе. МИД в свою очередь отметил, что не считает помощь неуместной, поскольку она включает в себя в том числе и средства для НПО и помощь по линии международных организаций. При этом, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, выбор стран делался в первую очередь исходя из дипломатического значения и гуманитарной ситуации.