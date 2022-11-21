В России выявили 4 662 случая заражения ковидом за сутки
12:00 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 662, летальных исходов из-за ковида — на 55. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Количество смертей стало минимальным с 15 августа, когда зарегистрировали 53 летальных исхода.
Днем ранее в стране зафиксировали 5 217 случаев заражения и 59 смертей, всего с начала пандемии — 21 540 891 и 391 509 соответственно. Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 164 против 4 443 днем ранее, до 20 948 088.
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