Смена власти в Киеве не является целью спецоперации — Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смена действующей власти на Украине не является целью специальной военной операции, которую проводит Россия, президент Владимир Путин говорил об этом, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, президент об этом уже говорил», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, является ли смена режима Владимира Зеленского одной из целей СВО.