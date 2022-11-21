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НОВОСТИ

Смена власти в Киеве не является целью спецоперации — Песков

13:00 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смена действующей власти на Украине не является целью специальной военной операции, которую проводит Россия, президент Владимир Путин говорил об этом, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, президент об этом уже говорил», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, является ли смена режима Владимира Зеленского одной из целей СВО.

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