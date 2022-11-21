РФ сама займется поиском тех, кто расстрелял российских военнопленных — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет сама заниматься поиском тех, кто совершил расстрел российских военнопленных, они должны быть найдены и наказаны. Об этом журналистам в понедельник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны», — заявил он.