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НОВОСТИ

РФ сама займется поиском тех, кто расстрелял российских военнопленных — Песков

13:20 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет сама заниматься поиском тех, кто совершил расстрел российских военнопленных, они должны быть найдены и наказаны. Об этом журналистам в понедельник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны», — заявил он.

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