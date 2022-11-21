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Рекордное число британцев не поддерживает правящую Консервативную партию — опрос

16:32 21.11.2022

Минимальное за последние 15 лет число британцев поддерживает правящую Консервативную партию Великобритании. Об этом в понедельник сообщила газета «Ивнинг стандард» со ссылкой на данные социологической службы Ipsos («Ипсос»).

Согласно опросу, проведенному 9–16 ноября среди 1 тыс. британцев, 62% жителей Соединенного Королевства не считают правильной политику тори. Более 90% респондентов заявили, что консерваторы не восстановят позиции к следующим выборам в 2024 году. Около половины опрошенных поддерживают лейбористов, что, однако, также является худшим для них показателем за последние четыре года.

По мнению экспертов, такие тенденции связаны в первую очередь с экономической политикой нынешнего кабмина. Опрос был завершен еще до объявления главой Минфина Джеймсом Хантом о масштабном повышении налогов, чтобы справиться с бюджетным дефицитом в размере около 55 млрд фунтов (65 млрд долларов).

Согласно данным Бюро по бюджетной ответственности, экономика королевства находится в рецессии. По оценкам ведомства, самое большое отрицательное влияние на рост экономики оказывает увеличение с марта цен на энергоносители, наблюдаемое на фоне противостояния России и Запада из-за конфликта на Украине.

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