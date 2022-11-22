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Великобритания передала Украине модернизированные версии ракет Brimstone — СМИ

09:05 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания поставила Украине модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2 («Бримстоун-2»), дальность пуска которых в два раза больше, чем у ранее переданных ракет Brimstone первого поколения. Об этом в понедельник вечером сообщила газета «Дейли телеграф».

Ракеты, оснащенные лазерной системой самонаведения, традиционно запускаются ВВС Великобритании с истребителей Tornado («Торнадо») и Typhoon («Тайфун»), однако ВСУ в качестве мобильных пусковых установок используют грузовые машины. Издание отмечает, что стоимость одной ракеты Brimstone 2, поступившей на вооружение королевских ВВС в 2016 году, оценивается примерно в 175 тыс. фунтов (207 тыс. долларов). Дальность полета ракеты, запущенной с самолета, составляет 60 км, но при запуске с наземных платформ она равна порядка 12 км.

Ранее Великобритания направила на Украину около 7 тыс. противотанковых ракетных комплексов NLAW, более 100 бронемашин, самоходные зенитные установки Stormer («Стормер»), оснащенные ракетами Starstreak («Старстрик»), несколько десятков гаубиц М109 и буксируемых орудий L119, реактивные системы залпового огня M270, более 16 тыс. артиллерийских снарядов, барражирующие боеприпасы и 4,5 тонны пластичных взрывчатых веществ.

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