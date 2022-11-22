На любые шаги США в отношении Тайваня КНР даст решительный ответ — министр обороны
11:32 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай ответит решительными и мощными контрмерами на любые дальнейшие шаги США по повышению напряженности в ситуации вокруг Тайваня. Об этом заявил во вторник на встрече с шефом Пентагона Ллойдом Остином на полях Совещания министров обороны стран — членов АСЕАН с диалоговыми партнерами в Камбодже министр обороны, член Госсовета КНР Вэй Фэнхэ.
«За каждым повышением американской стороной уровня эскалации в вопросе о Тайване обязательно последуют решительные и мощные контрмеры, им будет дан отпор», — процитировал министра на специальном брифинге официальный представитель военного ведомства Тань Кэфэй, слова которого приводит китайское издание «Хуаньцю шибао».
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