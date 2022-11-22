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НОВОСТИ

В Москве выявили 625 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 625 против 697 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 247 957 случаев заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 13 против 11 днем ранее, до 46 879. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 030, до 3 056 982.

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