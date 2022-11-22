Песков указал на различия Карибского кризиса и нынешней ситуации
14:12 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на «различные нюансы» Карибского кризиса и нынешней ситуации и призвал не сравнивать главу российского государства Владимира Путина с советским лидером Никитой Хрущевым.
«Вряд ли уместны сравнения, Путин — это Путин, а Хрущев — он был Хрущевым, царство ему небесное. Поэтому здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать», — отметил представитель Кремля во вторник в беседе с журналистами.
В целом он считает, что «кризисы разные, хотя и тогда, и сейчас речь идет о столкновении нас и коллективного Запада во главе с США». «Это предметы схожие, но, с другой стороны, нюансы, конечно, различные», — добавил Песков.
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