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Над Севастополем сбиты два беспилотника

21:20 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотники атакуют Севастополь, работают дежурные силы ПВО. По предварительным данным, сбито два летательных аппарата, написал в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Прямо сейчас работают наши дежурные силы ПВО. Идет атака беспилотников. По предварительной информации, два БПЛА уже сбито. Все силы и службы находятся в боевой готовности. Никакие гражданские объекты не пострадали», — написал он.

[обновлено 21:38]

Три беспилотника пытались атаковать Севастополь с моря, атака отражена. При этом ранее сбитые два беспилотника планировали атаковать Балаклавскую ТЭС, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«При попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты 2 беспилотника. Укронацисты опять пытались атаковать нашу Балаклавскую ТЭС. Наверное хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили 7 лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области, и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. Не получилось. Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА», — написал он.

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