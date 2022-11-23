В школах Дальнего Востока пройдет урок искусственного интеллекта

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8 декабря для школьников Дальнего Востока Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики проведут образовательную акцию – «День искусственного интеллекта на Дальнем Востоке». Инициатива реализуется в рамках образовательного проекта фонда – Академия искусственного интеллекта для школьников. Об этом сообщил Алексей Чекунков, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики в рамках международной конференции AI Journey.

В рамках этой образовательной акции в многих школах Дальнего Востока будет проведен единый урок, посвященный технологиям искусственного интеллекта (ИИ). Материалы урока разработаны для учащихся 1-11 классов и посвящены проектам в сфере искусственного интеллекта, в том числе направленным на развитие и поддержку родного региона. У дальневосточных школьников будет возможность узнать, что можно достичь с технологиями ИИ уже сейчас, а также какие возможности они открывают для Дальнего Востока и развития собственных проектов.

«Сегодня искусственный интеллект является неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому очень важно, чтобы ребята уже со школы познавали азы новых технологий, - отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. - Мы постарались разработать обучающие материалы, которые будут интересны школьникам разных классов. Уверен, что это мероприятие повысит интерес российской молодежи к технологиям искусственного интеллекта. В этом учебном году уже более 130 тыс. школьников из регионов Дальнего Востока приняли участие в инициативах нашей Академии ИИ, и уверен, что День ИИ позволит расширить эту аудиторию».

Практические примеры использования ИИ-технологий для решения актуальных для данного региона задач были предоставлены Дальневосточным центром изучения правовых и этических аспектов ИИ, который был открыт Сбером и ДВФУ в этом году.