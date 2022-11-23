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НОВОСТИ

ОДКБ остро необходимо усилить военную составляющую — Зась

13:20 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В текущей военно-политической обстановке Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остро нуждается в усилении военной составляющей. Об этом заявил в среду генсек ОДКБ Станислав Зась, выступая на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

«В современных условиях военно-политической обстановки острой необходимостью является укрепление военной составляющей ОДКБ», — указал он.

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