ОДКБ остро необходимо усилить военную составляющую — Зась

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В текущей военно-политической обстановке Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остро нуждается в усилении военной составляющей. Об этом заявил в среду генсек ОДКБ Станислав Зась, выступая на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

«В современных условиях военно-политической обстановки острой необходимостью является укрепление военной составляющей ОДКБ», — указал он.