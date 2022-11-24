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НОВОСТИ

Конференцию AI Journey в первый день посмотрели более 20 миллионов человек

10:30 24.11.2022

В первый день онлайн-трансляция конференции AI Journey собрала 20 млн просмотров из 180 стран мира. Об этом рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на деловом завтраке в рамках AI Journey-2022.

«Наша конференция проходит уже в седьмой раз, вчерашний день был посвящен науке, у нас выступило более 80 спикеров из разных стран. Сейчас мы имеем более 20 млн просмотров из 180 стран. Очень приятно, что искусственный интеллект сегодня является такой объединяющей международной повесткой. Кроме того, вчера 150 вузов посмотрели нашу трансляцию, и вчера мы объявили о научной премии, которую вручать будем уже в 2023 году, так что добро пожаловать», – сказал Ведяхин.

Накануне он заявил, что в топ стран по просмотрам вошли Россия, Индия, США, Малайзия и Индонезия, добавив, что в топ стран по количеству просмотров не вошел Китай, так как у страны есть специфика: китайские ученые воспринимают информацию в основном на китайском языке. «Я думаю, что мы учтем этот момент и в следующем году будем делать конференцию еще и на китайском», – отметил Ведяхин.

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