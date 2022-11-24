Заммэра Анастасия Ракова: москвичи теперь смогут получать льготные электронные рецепты сроком до года
12:44 24.11.2022
В Москве горожане, имеющие право на получение лекарств бесплатно или со скидкой, нуждающиеся в длительном курсовом приеме препаратов, смогут оформлять льготные электронные рецепты сроком до одного года. Как отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице запущен новый пилотный проект, который облегчит жизнь москвичам, у которых есть право на получение льготного лекарственного обеспечения и которые нуждаются в длительном медикаментозном лечении. «Теперь врачи смогут выписывать для них льготные электронные рецепты со сроком действия до одного года. Таким образом, пациентам больше не придется лишний раз приходить в поликлинику для оформления рецепта на препараты, которые они принимают на постоянной основе», - говорит Ракова.
Нововведение позволит освободить горожан от десятков тысяч дополнительных визитов в поликлинику в год, а также позволит разгрузить медицинских работников.
В ходе приема врач сможет сразу выписать электронный рецепт с указанием графика его обслуживания - раз в месяц или раз в три месяца, а пациент сможет приходить сразу в аптечный пункт при поликлинике или аптеку государственной аптечной сети «Аптеки столицы» и получать необходимые лекарства.
«Данные о рецептах горожане могут видеть в своих электронных медкартах в разделе «Мои рецепты», а также в инфоматах поликлиник», - сообщила Анастасия Ракова.
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