Заммэра Анастасия Ракова: москвичи теперь смогут получать льготные электронные рецепты сроком до года

12:44

В Москве горожане, имеющие право на получение лекарств бесплатно или со скидкой, нуждающиеся в длительном курсовом приеме препаратов, смогут оформлять льготные электронные рецепты сроком до одного года. Как отмечает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в столице запущен новый пилотный проект, который облегчит жизнь москвичам, у которых есть право на получение льготного лекарственного обеспечения и которые нуждаются в длительном медикаментозном лечении. «Теперь врачи смогут выписывать для них льготные электронные рецепты со сроком действия до одного года. Таким образом, пациентам больше не придется лишний раз приходить в поликлинику для оформления рецепта на препараты, которые они принимают на постоянной основе», - говорит Ракова.

Нововведение позволит освободить горожан от десятков тысяч дополнительных визитов в поликлинику в год, а также позволит разгрузить медицинских работников.

В ходе приема врач сможет сразу выписать электронный рецепт с указанием графика его обслуживания - раз в месяц или раз в три месяца, а пациент сможет приходить сразу в аптечный пункт при поликлинике или аптеку государственной аптечной сети «Аптеки столицы» и получать необходимые лекарства.

«Данные о рецептах горожане могут видеть в своих электронных медкартах в разделе «Мои рецепты», а также в инфоматах поликлиник», - сообщила Анастасия Ракова.