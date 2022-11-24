0
0
74
НОВОСТИ

РФ будет бороться с попытками США скрыть цели деятельности Пентагона на Украине — Рябков

13:05 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва намерена и далее бороться с попытками Вашингтона скрыть истинные цели военно-биологической деятельности Пентагона на Украине. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции в преддверии девятой обзорной конференции государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

«Американцам есть что скрывать в их военно-биологической деятельности на Украине, — сказал замминистра, отвечая на вопрос ТАСС. — Цель понятна — предотвратить любую возможность раскрытия истинного характера и задач, стоящих перед военно-биологическими программами США, обеспечить их дальнейшую беспрепятственную реализацию без какого-либо международного контроля».

«Мы будем с этим бороться и дальше, и решимости в этом плане нам не занимать», — подчеркнул Рябков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:20 24.11.2022
ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе «Южный поток»
0
29
13:19 24.11.2022
Москва помогла оформить федеральные выплаты 30 тыс. жителей новых регионов и Украины
0
25
13:12 24.11.2022
Герман Греф: Ипотечный портфель Сбербанка в 2022 году вырастет почти на 16%, в 2023 году рост продолжится
0
45
13:00 24.11.2022
Пашинян назвал переговоры внутри ОДКБ честными, позитивными и открытыми
0
72
12:44 24.11.2022
Заммэра Анастасия Ракова: москвичи теперь смогут получать льготные электронные рецепты сроком до года
0
92
12:32 24.11.2022
В Москве выявили 1 058 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
103
12:20 24.11.2022
Журналист Андрей Караулов объявлен в федеральный розыск
0
149
12:05 24.11.2022
В РФ с начала года выявлено 660 тыс. фактов фиктивной регистрации иностранцев
0
152
12:00 24.11.2022
Госдума приняла закон о штрафах за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола
0
158
11:50 24.11.2022
К Кодексу этики искусственного интеллекта присоединились новые организации
0
174

Возврат к списку