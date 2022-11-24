РФ будет бороться с попытками США скрыть цели деятельности Пентагона на Украине — Рябков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва намерена и далее бороться с попытками Вашингтона скрыть истинные цели военно-биологической деятельности Пентагона на Украине. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции в преддверии девятой обзорной конференции государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

«Американцам есть что скрывать в их военно-биологической деятельности на Украине, — сказал замминистра, отвечая на вопрос ТАСС. — Цель понятна — предотвратить любую возможность раскрытия истинного характера и задач, стоящих перед военно-биологическими программами США, обеспечить их дальнейшую беспрепятственную реализацию без какого-либо международного контроля».

«Мы будем с этим бороться и дальше, и решимости в этом плане нам не занимать», — подчеркнул Рябков.