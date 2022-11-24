ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе «Южный поток»
13:20 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб организовать теракт на газопроводе «Южный поток», задержаны причастные к подготовке теракта граждане РФ. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе „Южный поток“, по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу», — сообщили в ЦОС.
«Задержаны граждане России, причастные к подготовке и ресурсному обеспечению теракта, — отметили в спецслужбе. — Изъяты 4 магнитные мины, 4 кг пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины, инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств и координаты места совершения подрыва в Волгоградской области».
НОВОСТИ
- 13:19 24.11.2022
- Москва помогла оформить федеральные выплаты 30 тыс. жителей новых регионов и Украины
- 13:12 24.11.2022
- Герман Греф: Ипотечный портфель Сбербанка в 2022 году вырастет почти на 16%, в 2023 году рост продолжится
- 13:05 24.11.2022
- РФ будет бороться с попытками США скрыть цели деятельности Пентагона на Украине — Рябков
- 13:00 24.11.2022
- Пашинян назвал переговоры внутри ОДКБ честными, позитивными и открытыми
- 12:44 24.11.2022
- Заммэра Анастасия Ракова: москвичи теперь смогут получать льготные электронные рецепты сроком до года
- 12:32 24.11.2022
- В Москве выявили 1 058 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:20 24.11.2022
- Журналист Андрей Караулов объявлен в федеральный розыск
- 12:05 24.11.2022
- В РФ с начала года выявлено 660 тыс. фактов фиктивной регистрации иностранцев
- 12:00 24.11.2022
- Госдума приняла закон о штрафах за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола
- 11:50 24.11.2022
- К Кодексу этики искусственного интеллекта присоединились новые организации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать