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ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на газопроводе «Южный поток»

13:20 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб организовать теракт на газопроводе «Южный поток», задержаны причастные к подготовке теракта граждане РФ. Об этом ТАСС сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на газопроводе „Южный поток“, по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу», — сообщили в ЦОС.

«Задержаны граждане России, причастные к подготовке и ресурсному обеспечению теракта, — отметили в спецслужбе. — Изъяты 4 магнитные мины, 4 кг пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины, инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств и координаты места совершения подрыва в Волгоградской области».

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