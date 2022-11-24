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НОВОСТИ

У Киева нет доказательств поставок артиллерийских снарядов из КНДР в Россию — Рёнхап

15:00 24.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не обладает доказательствами того, что КНДР поставляет артиллерийские боеприпасы России для использования в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко в интервью южнокорейскому агентству Рёнхап, опубликованном в четверг.

«Мы сбили множество иранских дронов, по их частям определили, что они произведены в Иране. Но у нас нет подобных доказательств в случае с КНДР», — привело агентство слова Корниенко.

В начале ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что власти КНДР тайно поставляют в Россию артиллерийские снаряды для применения в рамках СВО на Украине. 9 ноября представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти заявления ложью «от начала до конца». Опровергли эти утверждения и в Пхеньяне, назвав их частью американской кампании по дискредитации КНДР.

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