Путин отметил растущий авторитет конференции Сбера по искусственному интеллекту AI Journey
15:58 24.11.2022
Президент России Владимир Путин во время выступления на конференции Сбера по искусственному интеллекту (ИИ) AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») отметил ее растущий авторитет.
«Такое широкое представительство говорит о растущем авторитете вашей площадки, об огромном внимании к России в сфере искусственного интеллекта. А как я сказал, достижения эти у нас, безусловно, есть. Кстати, по некоторым направлениям в этой области, как я уже сказал, мы идем на шаг впереди некоторых других стран», – сказал президент в приветственном слове к присутствующим ученым, предпринимателям, другим участникам конференции и всей аудитории, которые следят за происходящим в дистанционном формате из разных стран мира.
По его словам, нужно наращивать усилия в этой области. Также он отметил колоссальное значение прорывов в сфере искусственного интеллекта.
По словам главы Сбербанка Германа Грефа, за конференцией за два дня ее работы следят из 180 стран. Онлайн-трансляцию за два дня работы AI Journey уже набрала более 50 млн просмотров.
«Искусственный интеллект стал очень доступной технологией для применения даже в небольших компаниях. В России последние два года сделан серьезный шаг вперед, совершен скачок и на уровне регионов, и правительства Российской Федерации», – отметил Герман Греф.
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