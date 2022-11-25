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НОВОСТИ

На Курганмашзаводе вводится в эксплуатацию новое оборудование

11:18 25.11.2022

ПАО «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех) запускает в эксплуатацию три новых горизонтально-фрезерных центра для обработки средних и крупных деталей.

Новое оборудование позволит комплексно обрабатывать изделия, поскольку операции сверления, фрезерования, расточки и нарезания резьбы проводятся в автоматическом режиме по заданной технологической программе. У станков двухпалетная компоновка и увеличенная емкость магазина для сменного инструмента. Это дает возможность без перенастройки производить последовательно сразу несколько операций и экономить время, совмещая обработку одной детали на первой палете и загружая другую деталь на вторую палету. Современные обрабатывающие центры обеспечивают высокое качество обработки изделий, точность заданных параметров и в разы повышают производительность труда.

Сегодня на новом оборудовании ведется освоение выпуска картеров для трансмиссии, отладка программ и режимов резания.

«Деталь трудоемкая, сложная в обработке. На каждом картере более 200 линейных размеров, которые обеспечиваются программой», – поясняет начальник цеха №390 механосборочного завода Константин Анискеев.

Горизонтально-фрезерный центр обладает высокой жесткостью конструкции и особой устойчивостью к вибрациям. Каждый станок прошел более 100 тестов контроля качества, не менее 72 часов непрерывной работы еще до отправки на производство.

На Курганмашзаводе планомерное обновление станочного парка началось четыре года назад. За это время в эксплуатацию введено почти 30 единиц современного оборудования на сумму более 1 млрд руб.

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