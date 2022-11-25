Масштаб отъезда ИТ-специалистов из РФ не нанес серьезного ущерба отрасли — Шадаев
13:05 25.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Масштаб отъезда ИТ-специалистов из России не является глобальным и не нанес серьезного ущерба отрасли. Об этом в рамках форума «Цифровой алмаз» сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Я считаю, что в масштаб отъезда (ИТ-специалистов из РФ — прим. ТАСС) не такой глобальный, ущерба отрасли он такого непоправимого не нанес. И в общем все те механизмы, которые есть <…>, в первую очередь это много интересной работы, много интересных проектов, как я уже сказал, мотивируют многих оставаться и работать внутри страны», — сказал министр.
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