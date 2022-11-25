Россия создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС
15:05 25.11.2022
Росатом вынужден приступить к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС в качестве резервного источника энергоснабжения Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении госкорпорации.
Обеспечение внешнего энергоснабжения – один из ключевых аспектов безопасности любой АЭС. При сбоях с подачей электроэнергии извне у АЭС остается только один аварийный источник электрообеспечения – дизельные генераторы, ресурс работы которых определяется запасами топлива. Чрезвычайную важность надежности внешнего энергоснабжения неоднократно подчеркивал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, напомнили в Росатоме.
«В настоящее время электроэнергия на Запорожскую АЭС подается по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, которые, как показывают события последних недель, регулярно и, как правило, одновременно отключаются, – рассказали в госкорпорации. – Отключение этих линий не раз приводило к переводу энергоснабжения Запорожской АЭС на аварийные дизельные генераторы».
Решением этой проблемы было бы восстановление разрушенного в результате обстрелов Вооруженных сил Украины высоковольтного распределительного устройства, расположенной рядом с Запорожской ТЭС. Такие попытки уже предпринимались, но каждый раз ответом с украинской стороны были целенаправленные обстрелы Запорожской ТЭС, отметил в Росатоме.
«С учетом огромного значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС, особенно в зимнее время, мы приняли решение, несмотря на непосредственную угрозу жизни занятого на этих работах персонала, приступить к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС, – сообщили в госкорпорации. – Как поведет себя Киев – наглядно покажет реальное отношение руководства Украины к обеспечению ядерной безопасности крупнейшей в Европе АЭС».
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