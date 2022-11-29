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Махмуд-Али Калиматов: к 2026 году в Ингушетии построят два ФАПа и две амбулатории

12:20 26.11.2022

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Строительство новых медицинских учреждений позволяет
делать жизнь в Ингушетии более комфортной. 
Фото с сайта www.gazetaingush.ru
В Ингушетии к 2026 году планируется построить четыре новых объекта здравоохранения – два фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) и две амбулатории. Глава региона Махмуд-Али Калиматов полагает, что строительство медучреждений в сельской местности крайне важно для населения отдаленных районов. 

 Руководитель минздрава Ингушетии Магомедбашир Балаев встретился с главой республики Махмудом-Али Калиматовым, и поставил его в известность о планах по строительству двух ФАПов и двух амбулаторий. Эти объекты появятся в рамках региональной программы модернизации республики первичного звена здравоохранения, па строительство выделят 378 миллионов рублей. Калиматов положительно оценил такое решение.

«В сельской местности надо строить такие медицинские учреждения, чтобы им не приходилось по любому поводу ездить в городские и районные больницы. Им должно быть комфортно в своем селе, и все должно быть под рукой. Многие сельские амбулатории давно устарели, некоторые из них находятся в приспособленных помещениях и не соответствуют современным медицинским требованиям. Комфортная среда – это не только благоустройство парков, скверов и улиц, это еще и наличие школ, детских садов, культурных и лечебных учреждений. И все это мы будем им обеспечивать», –  заметил Махмуд-Али Калиматов.

Амбулатории появятся в селах Экажево и Сурхахи, а ФАПы – в селах Южное и Чемульга. 

 

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