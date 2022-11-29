В Москве в ближайшую неделю ожидается высокое атмосферное давление - «Фобос»

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атмосферное давление достигло 760,6 мм ртутного столба в Москве, существенно превысив норму. Ожидается, что к предстоящему вторнику оно выйдет на пик и поднимется до 765 мм ртутного столба, в субботу сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.



«В противовес пасмурной и сырой погоде, атмосферное давления в Москве существенно превышает норму. Сегодня к полудню оно повысилось до 760,6 мм ртутного столба, что выше нормы на 13-15 единиц. Дальнейшее развитие атмосферных процессов на территории центральных областей европейской [части] России обещает усиление влияния антициклона с северо-востока, а затем с востока, и дальнейший рост показаний барометров», — сообщил синоптик.



