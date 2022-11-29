В воскресенье в Москве синоптики прогнозируют облачность и легкий мороз

09:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, температура воздуха от минус 4 до минус 2 градусов, небольшой снег, местами гололедица ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус 4 до минус 2 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до минус 7 градусов. «Облачно. Небольшой снег, по области местами умеренный, местами гололедица», — говорится в сообщении. Ветер восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба.