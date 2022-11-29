На 6,5% упала в России рождаемость с января по сентябрь 2022 года

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рождаемость в России с января по сентябрь этого года снизилась на 6,5%. Об этом в воскресенье сообщила зампред Госдумы, глава комиссии «Единой России» по защите семьи и детства Анна Кузнецова в своем видеообращении к участникам Всероссийского женского форума, который проходит в храме Христа Спасителя в Москве.

«Мы видим, что по итогам девяти месяцев этого года рождаемость уменьшилась уже на 6,5%», — сказала Кузнецова. Она также добавила, что на каждые 10 браков сейчас приходится семь разводов, и соотношение в последние годы остается примерно одинаковым.