09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ понесли значительные потери в боях под Артемовском в Донецкой народной Республике, медики насчитали порядка 240 раненых за сутки, сообщила в воскресенье газета «Нью-Йорк таймс».

По ее сведениям, в пятницу, 25 ноября, было зафиксировано порядка 50 раненых, за день до этого число получивших ранения достигло 240.

Как отмечает издание, за последние несколько дней ВСУ направили значительные подкрепления в данный район, в том числе силы специального назначения и территориальной обороны для укрепления своих позиций.