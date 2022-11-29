NYT сообщила о больших потерях ВСУ под Артемовском в ДНР
09:00 28.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВСУ понесли значительные потери в боях под Артемовском в Донецкой народной Республике, медики насчитали порядка 240 раненых за сутки, сообщила в воскресенье газета «Нью-Йорк таймс».
По ее сведениям, в пятницу, 25 ноября, было зафиксировано порядка 50 раненых, за день до этого число получивших ранения достигло 240.
Как отмечает издание, за последние несколько дней ВСУ направили значительные подкрепления в данный район, в том числе силы специального назначения и территориальной обороны для укрепления своих позиций.
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