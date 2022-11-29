Трескучие морозы и сильные осадки ожидают ряд регионов России — Гидрометцентр

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильные осадки и ветер прогнозируются в ближайшие дни в Ростовской области, Краснодарском, Камчатском, Приморском краях и в Крыму. Регионы Урала, юга Западной Сибири и Иркутскую область ожидают аномальные холода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На юге погода будет сложной. В Ростовской области прогнозируются снег, мокрый снег, ветер до 20 м/с, гололедица 28–30 ноября, на Черноморском побережье Краснодарского края — ветер до 23 м/с. В Крыму в понедельник будет дождь, ветер до 15-20 м/с, а в последний день месяца — до 22 м/с, в горах — мокрый снег, снег, дождь», — сказал он.

По словам Вильфанда, мощный циклон обусловит непогоду в Камчатском крае в ближайшие три дня — сильный мокрый снег, метель, гололедные явления, ветер до 15-20 м/с, на побережье — до 25-30 м/с. Аналогичная ситуация прогнозируется в Приморском крае 28 и 29 ноября, а 30 ноября придет резкое похолодание на 10 градусов. «Это приведет к тому, что все эти осадки, которые выпадут, трансформируются в очень сильную гололедицу», — отметил он.

Кроме того, по данным Гидрометцентра, в Донецкой Народной Республике ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, гололедица, ветер до 15-20 м/с 29–30 ноября, а в Луганской Народной Республике — мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, гололедные явления и ветер до 21 м/с 30 ноября.