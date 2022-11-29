С целью экономии энергии остановлен Большой адронный коллайдер

10:05

Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) остановила работу Большого адронного коллайдера на две недели раньше первоначально запланированной даты в целях экономии энергии из-за риска ее нехватки.

Также в 2023 году будет на 20% сокращена работа ускорительного комплекса, говорится в заявлении ЦЕРН. uspei.com