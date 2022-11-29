Главы МИД НАТО в Бухаресте заявят, что пока не примут Украину в состав альянса — СМИ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы внешнеполитических ведомств стран НАТО, которые во вторник соберутся на двухдневное заседание в Бухаресте, вновь заявят, что двери альянса для Украины открыты, но время для ее вступления в состав объединения пока не пришло. Об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По словам неназванного европейского дипломата, с которым поговорило агентство, в рядах стран альянса нет консенсуса по вопросу «предоставления Киеву более прямого пути к членству». Часть стран НАТО выступают именно за это. Пока представители альянса сосредоточены на помощи Украине для ее победы в конфликте, добавил собеседник агентства.

Главы внешнеполитических ведомств стран НАТО на встрече обсудят помощь Киеву в краткосрочной перспективе. В конечном итоге альянс может обязаться поддерживать вооруженные силы Украины перед любой возможной «агрессией» в будущем, но это может быть согласовано не раньше лета 2023 года, когда пройдет саммит лидеров НАТО в Вильнюсе, пишет Блумберг.

По оценке агентства, прогресс в вопросе вступления Украины в НАТО на встрече в Бухаресте достигнут не будет. Союзники по НАТО относятся к просьбе Киева с осторожностью из-за возможности столкновения с Россией, отмечает Блумберг.