В Казахстан с 21 сентября въехали более 400 тыс. россиян, уехали более 320 тыс.

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 400 тыс. граждан России въехали в Казахстан с 21 сентября, при этом выехали более 320 тыс. человек. Об этом сообщила журналистам во вторник министр труда и социальной защиты населения республики Тамара Дуйсенова.

«Чуть более 400 тысяч россиян приехали. Выехали чуть более 320 тысяч. Около 100 тысяч россиян пока находятся здесь», — сказала она, отвечая на вопрос о числе въехавших с 21 сентября граждан России.