У самого финансово грамотного кота – СберКота – юбилей
11:04 29.11.2022
Сбер отмечает день рождения своего главного талисмана – СберКота.
СберКот — виртуальный персонаж и душа компании, который впервые появился на площадке соцсети «Вконтакте». За пять лет он стал полноценным символом Сбера и другом для 14 млн своих подписчиков. Он обзавелся собственным каналом в приложении СберБанк Онлайн, записал серию подкастов «Петя и СберКот», поделился любимой музыкой на Звуке, увековечил себя в памятнике в Нижнем Новгороде и на ценной монете вместе с друзьями.
А еще у СберКота есть уникальные стикеры. Кстати, они самые популярные среди всех коммерческих стикеров на площадке ВКонтакте – их отправили более 4 млрд раз. В коллекцию входит 282 стикера, причем самый популярный отправили более 340 млн раз.
Уже пять лет СберКот активно обучает аудиторию финансовой грамотности, учит как копить и тратить деньги с умом в разных интерактивных форматах – тесты, подкасты, а также игры. Именно для этого в 2022 году была запущена игра от СберКота, где молодежь могла попробовать банковские продукты по накоплению, а также познакомиться поближе с искусственным интеллектом и попробовать себя начинающим стартапером.
СберКот имеет социально активную позицию, поэтому поднимает такие важные темы, как экология, забота о других, общение с людьми, у которых есть особенные потребности, а ещё поддерживает и задает настроение даже в самые непростые времена.
С каждым годом зоны присутствия СберКота растут. Сегодня он – постоянный гость фестивалей, мероприятий для детей и их родителей, молодежных праздников. А еще он увлекательно и с интересом рассказывает про партнеров Сбера, регулярно поддерживает ко-промо активности, спецпроекты и коллаборации c e-com площадками и партнерами, образовательными акселераторами и развлекательными платформами.
«Несмотря на юный возраст, СберКот умен и образован, но при этом изъясняется простым и доступным языком, так, что даже самые сложные темы становятся понятными и интересными, – отметил и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Артем Могилин. – Он на одной волне со своими подписчиками, число которых растет год от года, учитывает их потребности и придумывает новые проекты, участвует в мероприятиях, развлекает, вовлекает, поддерживает. СберКот невероятно обаятельный, что позволяет ему завоевывать сердца широкой аудитории, а для нас в банке он стал настоящим талисманом. Мы поздравляем его с юбилеем и желаем дальнейших успехов и новых проектов».
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