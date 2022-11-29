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НОВОСТИ

«Удмуртнефть» добыла уже более 325 млн тонн нефти

12:40 29.11.2022

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Фото пресс-службы "Роснефти"
Компания «Удмуртнефть» - совместное предприятие «Роснефти» и Китайской нефтехимической корпорации Sinopec – смогла добыть с момента начала своей производственной деятельности уже более 325 млн тонн нефти . Предприятие стало отраслевым флагманом Удмуртии, добывая в год примерно 6 млн тонн нефти, что составляет 60% нефтедобычи республики. Это делает «Удмуртнефть» крупнейшим региональным налогоплательщиком, работодателем и инвестором, который укрепляет социальную инфраструктуру и повышает качество жизни граждан.

Работа «Удмуртнефти» - пример успешного международного сотрудничества России и Китая в нефтедобыче. За 16 лет деятельности совместного предприятия нефтяники добыли более 100 млн тонн нефти и пробурили более 1500 новых скважин, при этом объем эксплуатационного бурения увеличен в 7,6 раза. Общий прирост извлекаемых запасов превышает 115 млн тонн нефти. Сейчас «Удмуртнефть» разрабатывает 34 месторождения, в территории 14 районах республики. Добывающий фонд насчитывает более 3,8 тыс. скважин.

«Удмуртнефть» ведет бурение скважин опережающим темпами и внедряет передовые технологии при их строительстве. С начала года добычной фонд увеличился на 144 скважины. Повысить дополнительную добычу также удалось благодаря росту на 23% межремонтного периода скважин. Предприятие также стремиться наращивать сырьевую базу. В этом году открыто новое - Южно-Шарканское - месторождение.

Сейчас ключевыми задачами развития «Удмуртнефти» названы автоматизация и цифровизация производственных процессов, снижение эксплуатационных затрат в нефтедобыче. На предприятии созданы цифровые модели всех месторождений, а автоматизация объектов нефтегазодобычи достигла 70%. В число приоритетов компании - сохранение экологии Удмуртии, дальнейшее развитие технологического потенциала и доразведка запасов нефти на уже разрабатываемых месторождениях, повышение производственной и инвестиционной эффективности.

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