«Удмуртнефть» добыла уже более 325 млн тонн нефти
12:40 29.11.2022
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Фото пресс-службы "Роснефти"
Работа «Удмуртнефти» - пример успешного международного сотрудничества России и Китая в нефтедобыче. За 16 лет деятельности совместного предприятия нефтяники добыли более 100 млн тонн нефти и пробурили более 1500 новых скважин, при этом объем эксплуатационного бурения увеличен в 7,6 раза. Общий прирост извлекаемых запасов превышает 115 млн тонн нефти. Сейчас «Удмуртнефть» разрабатывает 34 месторождения, в территории 14 районах республики. Добывающий фонд насчитывает более 3,8 тыс. скважин.
«Удмуртнефть» ведет бурение скважин опережающим темпами и внедряет передовые технологии при их строительстве. С начала года добычной фонд увеличился на 144 скважины. Повысить дополнительную добычу также удалось благодаря росту на 23% межремонтного периода скважин. Предприятие также стремиться наращивать сырьевую базу. В этом году открыто новое - Южно-Шарканское - месторождение.
Сейчас ключевыми задачами развития «Удмуртнефти» названы автоматизация и цифровизация производственных процессов, снижение эксплуатационных затрат в нефтедобыче. На предприятии созданы цифровые модели всех месторождений, а автоматизация объектов нефтегазодобычи достигла 70%. В число приоритетов компании - сохранение экологии Удмуртии, дальнейшее развитие технологического потенциала и доразведка запасов нефти на уже разрабатываемых месторождениях, повышение производственной и инвестиционной эффективности.
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