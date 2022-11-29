Мировой рынок полупроводников в 2023 году может сократиться впервые за 4 года — прогноз
13:05 29.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировой рынок полупроводников в 2023 году может сократиться на 4,1% до 556,6 млрд долларов в связи с уменьшением спроса на фоне замедления экономического роста и глобальной инфляции. Соответствующий прогноз опубликовало во вторник японское подразделение статистической организации WSTS, объединяющей производителей полупроводников, на сайте японской ассоциации производителей электроники и информационных технологий.
В отчете отмечается, что резкий рост рынка полупроводников на 26,2% в 2021 году был зафиксирован, несмотря на экономические последствия пандемии, в связи с увеличившимся спросом на бытовую технику, компьютеры и смартфоны, распространением стандарта связи 5G, ускорением процесса перехода на электромобили и ростом инвестиций в центры обработки данных.
В текущем же году, прогнозирует организация, рост объема рынка полупроводников замедлится до 4,4% в связи с падением спроса на бытовую технику, который держался на высоком уровне в течение двух лет в связи с пандемией. В первой половине года такой спрос еще частично поддерживал тенденцию к росту рынка, однако во второй половине года этот фактор сошел на нет. Вместо этого стало проявляться воздействие глобальной инфляции, а также экономических последствий ситуации вокруг Украины и коронавирусных ограничений в Китае, считают в WSTS.
В 2023 же году организация прогнозирует сокращение рынка полупроводников на 4,1% до 556,6 млрд долларов в связи с «сохранением ухудшения рыночных условий с середины 2022 года». Уменьшение объемов рынка в этом случае будет зафиксировано впервые с 2019 года.
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