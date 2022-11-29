1 декабря при поддержке Росатома пройдет конференция Global Impact Conference 2022

14:40

1 декабря в Нижнем Новгороде на площадке Академии «Маяк» при поддержке госкорпорации Росатом пройдет конференция Global Impact Conference 2022 (GIC). Тема конференции – «Образование Х как катализатор будущего».

Конференция проводится в день 15-летия Росатома. Цель ее проведения – вместе с экспертами из разных стран обсудить инструменты, позволяющие расширить доступ к качественному образованию для тех регионов и групп населения, для которых эти возможности ограничены. Эксперты из 20 стран мира обменяются региональным опытом и практиками развития образования.

В мероприятии примут участие более 30 экспертов в области образования, представляющих Индию, Китай, Россию, Турцию, ОАЭ, Оман, Армению, Казахстан, ЮАР, Бразилию, Вьетнам, Египет, страны Латинской Америки, Африки.

Среди спикеров – Татьяна Терентьева, заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации Росатом; профессор Абдуллатиф аль-Шамси, бывший ректор и президент Высших технологических колледжей, основатель «МетаВерсити»; Франсиска Ннека Океке, первая женщина-декан факультета естественных наук Университета Нигерии; Владимир Конышев, основатель и генеральный директор Neurobotics; Чжао Чжуньюань, директор Китайского центра трансфера технологий государств-членов ШОС и другие.

Помимо экспертных дискуссий программа GIC 2022 также включает финал и определение победителя Международного конкурса инновационных проектов в сфере образования. На площадках GIC пройдет встреча участников Международного молодежного проекта Impact Team 2050, который представит аналитический доклад о том, в чем молодежь разных стран видит ограничения системы образования сегодня и какие решения могут позволить сделать образование более привлекательным для молодежи (с фокусом на инженерные специальности).

Также в программе GIC 2022 – знакомство с инновационными подходами в школьном образовании, «кейсы» успешных корпоративных университетов, дискуссии и круглые столы.

Global Impact Conference (GIC) – международная платформа, объединяющая экспертов в области устойчивого развития для поиска решений по преодолению ключевых вызовов социально-экономического развития. В прошлом году за дискуссиями о партнерстве для достижения целей устойчивого развития следили в прямом эфире более 750 тыс. зрителей из 30 стран мира. Онлайн-трансляция GIC 2022 будет доступна на сайте 1 декабря с 9.00 по московскому времени.

Международная конференции Global Impact Conference (GIC 2021) прошла 1 декабря 2021 года при поддержке UN Global Compact (Глобального договора ООН) и цифрового партнера VK. Ее спикерами стали более 50 авторитетных экспертов из 30 стран, включая представителей государственных органов власти, международных организаций, корпораций, НКО, институтов развития и локальных экспертных сообществ. Главной темой конференции GIC 2021 стала роль доверия и партнерства в работе с вызовами современности. Участники поделились практическими кейсами в следующих темах: «Стратегии бизнеса для сохранения биоразнообразия планеты и борьбы с глобальным потеплением»; «Практики интеграции сотрудников разных возрастов и с разными ценностями в ответ на кадровый кризис»; «Развитие доступной городской среды и цифровизация сельского хозяйства»; «Проектирование городов будущего и экологичной транспортной инфраструктуры»; «Человекоцентричные практики работы с кадрами от компаний-лидеров» и др.