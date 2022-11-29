0
0
313
НОВОСТИ

Россиянин приговорен в Норвегии к 120 дням заключения за съемку с помощью беспилотника

16:32 29.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин РФ, задержанный в Норвегии за несанкционированную съемку с использованием беспилотника, приговорен к тюремному заключению на 120 дней. Об этом во вторник сообщает телеканал ТВ2.

По данным телеканала, речь идет о Виталии Рустановиче, которого 11 октября остановили на контрольно-пропускном пункте «Стурскуг» в Финнмарке по пути в Россию. В ходе проверки полиция обнаружила в багаже жесткие диски с большими объемами данных, фотоаппаратуру и несколько беспилотников. Помимо этого, у него нашли три паспорта — два российских и один израильский.

Согласно приговору окружного суда, он управлял беспилотником 47 раз в период с 27 августа по 11 октября. Из тюремного срока будут вычтены 49 суток, которые задержанный уже провел под стражей. Рустанович признал, что управлял беспилотником в Норвегии, но заявил, что не знал, что это незаконно. Он не признал себя виновным.

23 ноября еще один россиянин был приговорен к тюремному сроку в 90 дней по этой же статье.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

22:00 29.11.2022
Республиканцы США не допустят неограниченного финансирования Киева — лидер фракции
0
90
21:20 29.11.2022
Кабмин РФ запретил вывозить в недружественные страны ряд товаров двойного назначения
0
132
20:40 29.11.2022
НАТО должно покаяться и быть распущено как преступное образование — Медведев
0
175
20:00 29.11.2022
Венгрия по-прежнему выступает против созыва Комиссии Украина-НАТО — Сийярто
0
197
19:20 29.11.2022
Американцы не считают конфликт на Украине приоритетом во внешней политике страны — опрос
0
232
18:40 29.11.2022
УПЦ запретили во Львовской области
0
279
18:00 29.11.2022
Польша не планирует передавать Киеву батареи Patriot, которые получит из США — премьер
0
260
17:58 29.11.2022
Сбер посадил более 500 гектаров саженцев в ходе акции «Сохраним лес» в 2022 году
0
252
17:32 29.11.2022
Министр обороны Украины заявил о прибытии французских РСЗО в страну
0
295
17:12 29.11.2022
Сокращение ненефтегазовых доходов бюджета РФ составило около 4% — Силуанов
0
313

Возврат к списку