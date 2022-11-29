Россиянин приговорен в Норвегии к 120 дням заключения за съемку с помощью беспилотника

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин РФ, задержанный в Норвегии за несанкционированную съемку с использованием беспилотника, приговорен к тюремному заключению на 120 дней. Об этом во вторник сообщает телеканал ТВ2.

По данным телеканала, речь идет о Виталии Рустановиче, которого 11 октября остановили на контрольно-пропускном пункте «Стурскуг» в Финнмарке по пути в Россию. В ходе проверки полиция обнаружила в багаже жесткие диски с большими объемами данных, фотоаппаратуру и несколько беспилотников. Помимо этого, у него нашли три паспорта — два российских и один израильский.

Согласно приговору окружного суда, он управлял беспилотником 47 раз в период с 27 августа по 11 октября. Из тюремного срока будут вычтены 49 суток, которые задержанный уже провел под стражей. Рустанович признал, что управлял беспилотником в Норвегии, но заявил, что не знал, что это незаконно. Он не признал себя виновным.

23 ноября еще один россиянин был приговорен к тюремному сроку в 90 дней по этой же статье.