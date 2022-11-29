Россиянин приговорен в Норвегии к 120 дням заключения за съемку с помощью беспилотника
16:32 29.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гражданин РФ, задержанный в Норвегии за несанкционированную съемку с использованием беспилотника, приговорен к тюремному заключению на 120 дней. Об этом во вторник сообщает телеканал ТВ2.
По данным телеканала, речь идет о Виталии Рустановиче, которого 11 октября остановили на контрольно-пропускном пункте «Стурскуг» в Финнмарке по пути в Россию. В ходе проверки полиция обнаружила в багаже жесткие диски с большими объемами данных, фотоаппаратуру и несколько беспилотников. Помимо этого, у него нашли три паспорта — два российских и один израильский.
Согласно приговору окружного суда, он управлял беспилотником 47 раз в период с 27 августа по 11 октября. Из тюремного срока будут вычтены 49 суток, которые задержанный уже провел под стражей. Рустанович признал, что управлял беспилотником в Норвегии, но заявил, что не знал, что это незаконно. Он не признал себя виновным.
23 ноября еще один россиянин был приговорен к тюремному сроку в 90 дней по этой же статье.
Новости
- 22:00 29.11.2022
- Республиканцы США не допустят неограниченного финансирования Киева — лидер фракции
- 21:20 29.11.2022
- Кабмин РФ запретил вывозить в недружественные страны ряд товаров двойного назначения
- 20:40 29.11.2022
- НАТО должно покаяться и быть распущено как преступное образование — Медведев
- 20:00 29.11.2022
- Венгрия по-прежнему выступает против созыва Комиссии Украина-НАТО — Сийярто
- 19:20 29.11.2022
- Американцы не считают конфликт на Украине приоритетом во внешней политике страны — опрос
- 18:40 29.11.2022
- УПЦ запретили во Львовской области
- 18:00 29.11.2022
- Польша не планирует передавать Киеву батареи Patriot, которые получит из США — премьер
- 17:58 29.11.2022
- Сбер посадил более 500 гектаров саженцев в ходе акции «Сохраним лес» в 2022 году
- 17:32 29.11.2022
- Министр обороны Украины заявил о прибытии французских РСЗО в страну
- 17:12 29.11.2022
- Сокращение ненефтегазовых доходов бюджета РФ составило около 4% — Силуанов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать