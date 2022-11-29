УПЦ запретили во Львовской области

18:40 Источник: Lenta.ru

Депутаты Львовского облсовета в ходе сессионного заседания во вторник, 29 ноября, решили запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на территории области. Об этом сообщает пресс-служба госоргана областной власти в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

В заявлении отмечается, что облсовет рекомендовал местным властям содействовать переходу храмов от УПЦ к Православной церкови Украины (ПЦУ).

Комментируя данное решение, украинское издание «Страна.ua» отметило в своем Telegram-канале, что в соответствии с законами страны, облсоветы и местные советы не имеют права запрещать деятельность религиозных организаций. Lenta.Ru