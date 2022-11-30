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НОВОСТИ

Евросоюз недоволен политикой Вашингтона в энергетической сфере — WSJ

09:32 30.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны начинают разочаровываться в энергетической политике США, обвиняя Вашингтон в «подогревании» энергетического кризиса. Об этом сообщила во вторник газета «Уолл-стрит джорнэл».

По ее сведениям, связи Европы с Соединенными Штатами «начинают расшатываться» из-за политики последних в энергетической сфере. В Евросоюзе полагают, что шаги Вашингтона не способствуют разрешению энергетического кризиса в ЕС, что наносит удар по европейской промышленности.

В частности, недовольство европейских стран вызывают цены на американский сжиженный природный газ, которые значительно выше стоимости российских энергоносителей, это отбрасывает тень на отношения ЕС и Вашингтона. Отмечается, указывает издание, что экономические и геополитические опасения Европы станут главными темами переговоров в ходе визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Вашингтон.

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