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Основатель Alibaba Джек Ма переехал в Японию

12:32 30.11.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Основатель Alibaba Джек Ма переехал из Китая в Японию. Бизнесмен вместе с семьёй на постоянной основе проживает в центре Токио уже полгода.

Как сообщила британская газета Financial Times, предприниматель из КНР минимизировал свою общественную деятельность. Отмечается, что он привёз с собой также личного повара и охрану.

В октябре 2020 года Ма критически отозвался о действующей в Китае финансовой системе и призвал к её реформированию. В ноябре того же года должно было состояться рекордное по своим масштабам размещение акций входящей в Alibaba финансово-технологической компании Ant Group на биржах Шанхая и Гонконга, которое неожиданно остановил регулятор, указавший на «изменение условий финансово-технического надзора».

В начале 2021 года после проведённого расследования Управление по контролю за рынком КНР наложило на Alibaba рекордный в корпоративной истории страны штраф за действия монопольного характера.  Говорит Москва

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