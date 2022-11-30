Основатель Alibaba Джек Ма переехал в Японию
12:32 30.11.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Основатель Alibaba Джек Ма переехал из Китая в Японию. Бизнесмен вместе с семьёй на постоянной основе проживает в центре Токио уже полгода.
Как сообщила британская газета Financial Times, предприниматель из КНР минимизировал свою общественную деятельность. Отмечается, что он привёз с собой также личного повара и охрану.
В октябре 2020 года Ма критически отозвался о действующей в Китае финансовой системе и призвал к её реформированию. В ноябре того же года должно было состояться рекордное по своим масштабам размещение акций входящей в Alibaba финансово-технологической компании Ant Group на биржах Шанхая и Гонконга, которое неожиданно остановил регулятор, указавший на «изменение условий финансово-технического надзора».
В начале 2021 года после проведённого расследования Управление по контролю за рынком КНР наложило на Alibaba рекордный в корпоративной истории страны штраф за действия монопольного характера. Говорит Москва
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