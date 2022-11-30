Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев усомнился в самостоятельности Евросоюза, назвав его 51-м штатом США.

Медведев в среду разместил в соцсетях пост, в котором обратил внимание на то, что публикация в соцсетях главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «стотысячных потерях» ВСУ было «потерто и отредактировано». Он объяснил такую редактуру тем, что «прилетело по голове из вашингтонского обкома». «Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно», — оценил зампред СБ.

«Нет никакого ЕС, есть штат номер 51», — сделал вывод он.