0
0
217
НОВОСТИ

Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США

16:32 30.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев усомнился в самостоятельности Евросоюза, назвав его 51-м штатом США.

Медведев в среду разместил в соцсетях пост, в котором обратил внимание на то, что публикация в соцсетях главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «стотысячных потерях» ВСУ было «потерто и отредактировано». Он объяснил такую редактуру тем, что «прилетело по голове из вашингтонского обкома». «Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно», — оценил зампред СБ.

«Нет никакого ЕС, есть штат номер 51», — сделал вывод он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:50 30.11.2022
Банкам предлагается не выселять должников до конца 2023 года
0
87
18:15 30.11.2022
В Калининградской области вновь рекомендуется носить маски
0
131
17:40 30.11.2022
Цена газа в Европе превысила $1 600 за 1 тыс. куб. м
0
160
17:12 30.11.2022
РФ неминуемо примет ответные меры в случае конфискации ее собственности в ЕС — Захарова
0
200
17:00 30.11.2022
В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв — СМИ
0
229
16:30 30.11.2022
Сбер выступит партнером Конгресса молодых учёных
0
225
16:12 30.11.2022
Шохин считает, что нужно переходить к импортоопережению
0
283
16:00 30.11.2022
Цена газа в Европе поднялась выше $1 500 за 1 тыс. куб. м
0
244
15:32 30.11.2022
НАТО считает главным сейчас обеспечить победу Украины, а не обсуждать ее вступление
0
279
15:25 30.11.2022
Андрей Воробьев проверил капремонт спорткомплекса «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске
0
242

Возврат к списку