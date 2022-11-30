Сбер выступит партнером Конгресса молодых учёных

16:30

В ходе II Конгресса молодых ученых, который пройдет 1-3 декабря в «Сириусе», эксперты Сбера примут участие в качестве спикеров деловой программы, а участники мероприятия смогут познакомиться с разработками Сбера в сфере образования и медицины и новейшими технологиями в области искусственного интеллекта. Сбер выступает партнером конгресса.

Посетители стенда Сбера увидят, чем уникальны умные устройства Sber, узнают о том, что такое цифровая облачная платформа Сбера и какие курсы можно пройти на образовательном маркетплейсе Edutoria, и смогут поучаствовать в интерактиве «Кто ты в науке?». Студенты МИСИС представят проект «Робот-Кот», созданный совместно с Хорошколой и ИТМО при поддержке Центра робототехники Сбера.

1 декабря с 14.15 до 15.45 (зал №4) Сбер организует на конгрессе сессию «Диалоги о науке и жизни», которую проведет кандидат философских наук, вице-президент, директор Управления исследований и инноваций Сбербанка, заведующий кафедрой инженерной кибернетики НИТУ МИСИС Альберт Ефимов. Сессию откроет лекция доктора химических наук, академика РАН Александра Габибова «Каталитическая функция суперсемейства иммуноглобулинов. Методы комбинированной химии и биологии в создании новых биокатализаторов». Диалог продолжится дискуссией по актуальным темам уходящего года, среди которых финансирование фундаментальной и прикладной науки, поддержка молодых учёных, исследования в медицине и ряд других.

2 декабря с 11.45 до 13.15 (зал №8) Сбер проведет панельную дискуссию по робототехнике «Робототехника: актуальные вызовы исследований и разработок для России», в ходе которой эксперты обсудят, какие направления исследований нужно приоритизировать, чтобы вырваться в лидеры роботизации, и что может стать стратегическим флагманским проектом в исследованиях роботов, который объединит вокруг себя лучшие институты и научные центры России. В дискуссии примут участие ректор Сколтеха Александр Кулешов, ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, директор ЦНИИ РТК Александр Лопота и вице-президент, директор Управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов.

При участии экспертов Сбера пройдут сессии по искусственному интеллекту (ИИ). Так, управляющий директор, руководитель Центра регулирования ИИ Сбербанка Андрей Незнамов примет участие в дискуссии про этику искусственного интеллекта. А исполнительный директор по исследованию данных Управления развития перспективных технологий ИИ (Sber AI) Сбербанка Денис Димитров станет участником дискуссий о том, как наука и искусство могут помочь друг другу и что будет происходить в науке в ближайшее время.

«Конгресс проводится только второй год, но уже стал точкой роста для молодых исследователей. Это место, где начинающие ученые могут на равных общаться с академиками и докторами наук, делиться идеями, находить наставников и партнёров для реализации научных замыслов, – отметил Альберт Ефимов. – Сбер заинтересован во встрече с такими амбициозными молодыми исследователями и готов предоставить им возможности и для научного поиска, и для выведения разработок на рынок и внедрения их в бизнес. Ведь каждый ученый надеется, что его идеи и проекты смогут изменить жизнь людей к лучшему. А Сбер здесь выступает связующим звеном между научными идеями и их практическим воплощением. Желаю участникам конгресса продуктивной работы и приглашаю всех посетить стенд Сбера».

II Конгресс молодых ученых объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров естественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников. Организаторы Конгресса молодых ученых в 2022 году – Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию и Фонд Росконгресс. Оператором Десятилетия науки и технологий выступает АНО «Национальные приоритеты».