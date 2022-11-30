В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв — СМИ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел в посольстве Украины в Мадриде, один человек пострадал. Об этом в среду сообщила газета «Мундо». По словам источников издания, взрывчатка находилась в конверте, который получил пострадавший.

Полиция оцепила территорию вокруг посольства, ведется следствие.