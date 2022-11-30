РФ неминуемо примет ответные меры в случае конфискации ее собственности в ЕС — Захарова

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Адекватные ответные меры неминуемо последуют, если в Евросоюзе дойдет дело до реальной конфискации собственности РФ и российских граждан. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы в очередной раз предупреждаем, что если дойдет до реальной конфискации собственности РФ и российских граждан, предприятий, государственных резервов нашей страны, то с российской стороны неминуемо последуют адекватные меры», — сказала она.