Норвегия пока не будет выдывать новые лицензии на разведку нефти и газа

19:33 Источник: Интерфакс

Норвегия приостанавливает выдачу новых лицензий на разведку нефти и газа до 2025 года , сообщает Financial Times. Так называемый 26-й раунд лицензирования новых нефтяных и газовых месторождений, первоначально запланированный на этот год, уже был отложен ранее. Но теперь он не будет проводиться в течение всего времени работы нынешнего парламента, срок полномочий которого заканчивается в сентябре 2025 года, из-за внутриполитической сделки.







Правительство страны договорилось с левыми партиями об этом для того, чтобы принять госбюджет. Такие действия нарушают обещания Норвегии сделать все возможное, чтобы помочь Европе в преодолении энергетического кризиса, отмечается в статье. Норвегия все больше позиционирует себя как надежный и демократичный поставщик в Европу. Страна в этом году оттеснила Россию с первого места по поставкам газа в Европу, также она является крупнейшим западноевропейским производителем нефти.







Однако заключенная во вторник сделка идет вразрез с такой стратегией. Норвегия продолжит выдавать лицензии на уже действующие месторождения, что позволяет нефтегазовым компаниям относительно быстро расширять добычу. Но 26-й раунд лицензирования касается новых неисследованных районов, многие из которых находятся в Арктике. Эти проекты более рискованные, но с перспективами обнаружения более крупных залежей углеводородов.