Норвегия пока не будет выдывать новые лицензии на разведку нефти и газа
19:33 30.11.2022 Источник: Интерфакс
Норвегия приостанавливает выдачу новых лицензий на разведку нефти и газа до 2025 года , сообщает Financial Times. Так называемый 26-й раунд лицензирования новых нефтяных и газовых месторождений, первоначально запланированный на этот год, уже был отложен ранее. Но теперь он не будет проводиться в течение всего времени работы нынешнего парламента, срок полномочий которого заканчивается в сентябре 2025 года, из-за внутриполитической сделки.
Правительство страны договорилось с левыми партиями об этом для того, чтобы принять госбюджет. Такие действия нарушают обещания Норвегии сделать все возможное, чтобы помочь Европе в преодолении энергетического кризиса, отмечается в статье. Норвегия все больше позиционирует себя как надежный и демократичный поставщик в Европу. Страна в этом году оттеснила Россию с первого места по поставкам газа в Европу, также она является крупнейшим западноевропейским производителем нефти.
Однако заключенная во вторник сделка идет вразрез с такой стратегией. Норвегия продолжит выдавать лицензии на уже действующие месторождения, что позволяет нефтегазовым компаниям относительно быстро расширять добычу. Но 26-й раунд лицензирования касается новых неисследованных районов, многие из которых находятся в Арктике. Эти проекты более рискованные, но с перспективами обнаружения более крупных залежей углеводородов.
НОВОСТИ
- 22:30 30.11.2022
- Взрыв в посольстве Украины в Мадриде рассматривается Испанией как теракт
- 21:10 30.11.2022
- Макрон счтает, что в космосе есть "сумасшедшие действующие лица"
- 20:45 30.11.2022
- ЕС продемонстрировал, что может попросту украсть доверенные ему финансовые резервы - Постпредство РФ
- 20:20 30.11.2022
- В Минобороны Белоруссии подсчитали количество войск США у границ союзного государства
- 18:50 30.11.2022
- Банкам предлагается не выселять должников до конца 2023 года
- 18:15 30.11.2022
- В Калининградской области вновь рекомендуется носить маски
- 17:40 30.11.2022
- Цена газа в Европе превысила $1 600 за 1 тыс. куб. м
- 17:12 30.11.2022
- РФ неминуемо примет ответные меры в случае конфискации ее собственности в ЕС — Захарова
- 17:00 30.11.2022
- В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв — СМИ
- 16:32 30.11.2022
- Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать