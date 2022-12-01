Элитные резервы ВСУ перебрасываются на краснолиманское и купянское направления

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает элитные бригады на краснолиманское и купянское направления, так как опасается прорыва своей линии обороны. Об этом в четверг сообщил ТАСС офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.



«Успехи союзных войск на краснолиманском и купянском направлении заставляют украинское командование бросать в бой элитные резервы. В зоне ответственности Народной милиции ЛНР отмечена дополнительная переброска личного состава аэромобильных 80-й, 81-й бригад, а также 95-й ОДШБр (95-я отдельная десантно-штурмовая бригада — прим. ТАСС). Данное решение связано с угрозой для ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) прорыва их линии обороны, а также провальными попытками штурма наших позиций», — сказал он.



Во вторник Марочко сообщал, что ВСУ на протяжении двух месяцев ежедневно предпринимают попытки прорыва обороны союзных сил в зоне ответственности Народной милиции ЛНР в районе городов Сватово и Кременная, действуя сразу из двух направлений — краснолиманского и купянского.



