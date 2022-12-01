Четыре автомобиля сгорели в Волгограде предположительно из-за утечки газа, погиб ребенок
10:20 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция устанавливает обстоятельства возгорания четырех автомобилей в Волгограде, при пожаре погиб трехлетний мальчик и пострадал 52-летний мужчина. Предварительной причиной возгорания могла стать утечка газа, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
«1 декабря 2022 года в полицию поступило сообщение о возгорании четырех припаркованных автомобилей в Советском районе Волгограда. В результате два автомобиля сгорели полностью, два получили повреждения. В ходе осмотра места происшествия в автомобиле „Шкода“ обнаружено тело трехлетнего ребенка, 52-летний владелец автомобиля с травмами доставлен в больницу. В „Шкоде“ были обнаружены два ацетиленовых баллона. Предварительной причиной возгорания могла стать утечка газа», — сказали в пресс-службе.
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