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Четыре автомобиля сгорели в Волгограде предположительно из-за утечки газа, погиб ребенок

10:20 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция устанавливает обстоятельства возгорания четырех автомобилей в Волгограде, при пожаре погиб трехлетний мальчик и пострадал 52-летний мужчина. Предварительной причиной возгорания могла стать утечка газа, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

«1 декабря 2022 года в полицию поступило сообщение о возгорании четырех припаркованных автомобилей в Советском районе Волгограда. В результате два автомобиля сгорели полностью, два получили повреждения. В ходе осмотра места происшествия в автомобиле „Шкода“ обнаружено тело трехлетнего ребенка, 52-летний владелец автомобиля с травмами доставлен в больницу. В „Шкоде“ были обнаружены два ацетиленовых баллона. Предварительной причиной возгорания могла стать утечка газа», — сказали в пресс-службе.

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