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НОВОСТИ

Россияне с 1 декабря могут встать на налоговый учет через портал «Госуслуги»

10:32 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне с сегодняшнего дня могут вставать на учет в налоговом органе через единый портал госуслуг. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин 28 мая.

Закон позволяет гражданам получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в электронном виде на портале госуслуг, а также подавать заявление на портале госуслуг с использованием электронной подписи физического лица.

Заявление физического лица в электронной форме о постановке на учет в налоговом органе подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре взаимодействия систем, используемых для предоставления услуг в электронной форме.

Налоговый орган, в свою очередь, сможет направлять гражданам свидетельства о постановке на учет в форме электронного документа. При этом свидетельство о постановке на учет в налоговом органе можно также получить через единый портал государственных и муниципальных услуг.

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