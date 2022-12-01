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Сбер снизил комиссию за эквайринг для новых клиентов до 1%

11:28 01.12.2022

Сбер уменьшил комиссию по эквайрингу для новых корпоративных клиентов. Чтобы она составила всего в 1% в первые 2 месяца, нужно открыть расчетный счет в Сбербанке и подключить эквайринг. Предложение действует до 28 февраля 2023 года включительно. А если принимать оплату по SberPay QR, комиссия будет еще ниже – 0,8%.

Новые тарифы распространяются на торговый эквайринг, SberPay QR, сервисы «Смарт-терминал» и «Мобильный кассир».

«Любой предприниматель хочет сократить издержки, и для начинающего бизнеса это особенно важно. Эквайринг от Сбера – это не только удобный инструмент с гибкой тарифной сеткой и два месяца сверхнизкой комиссии для новых клиентов, но и целый комплекс мер для старта бизнеса со всеми популярными сервисами, – отметил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых. – Мы создаем для торговых точек комфортные условия для приема оплаты от клиентов и предоставляем новые возможности для повышения эффективности бизнеса. Поэтому мы приняли решение снизить комиссию по эквайрингу для новых корпоративных клиентов почти на 1 процентный пункт».

Подключить эквайринг по выгодному тарифу можно в личном кабинете в СберБизнесе (раздел «Эквайринг») либо оставив заявку на сайте банка. Подробнее о том, как формируется тариф по торговому эквайрингу и SberPay QR, – на сайте Сбера.

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