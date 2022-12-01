Политика Японии в отношении заключения мирного договора с РФ не менялась — премьер
16:00 01.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Политика Японии в отношении стремления решить территориальный вопрос с Россией и заключить мирный договор не менялась. Об этом заявил в четверг премьер-министр Фумио Кисида на встрече с мэром города Немуро (северная префектура Хоккайдо) Масатоси Исигаки.
«Наша политика, направленная на решение территориального вопроса и заключение мирного договора, ничуть не изменилась. В то же время из-за ситуации на Украине положение дел в японо-российских отношениях крайне сложное, и предвидеть будущее представляется затруднительным», — приводит его слова агентство Киодо. Япония последовательно придерживалась позиции, что заключение мирного договора с Россией должно произойти после решения территориального вопроса, касающегося южной части Курильских островов.
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