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НОВОСТИ

Волгоградские исследователи занялись Кореей

16:20 01.12.2022

Волгоградский госуниверситет (ВолГУ) становится одним из ведущих центров корееведения на юге России. Об этом заявил «НГ» руководитель НОЦ «Центр исследований Кореи «Корееведение» ВолГУ Алексей Суслов.

30 ноября в Волгоградском госуниверситете с успехом прошла уже вторая международная научно-практическая конференция «Понимание Кореи: история, культура, язык, общество», организованная при поддержке Академии корееведения Республики Корея и Казанского федерального университета. В ее работе в очно-дистанционном формате приняли участие более 40 исследователей из Волгограда, Москвы, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, Южно-Сахалинска, а также вузов ближнего и дальнего зарубежья.

«В рамках конференции было озвучено 23 доклада на темы, посвященные актуальным проблемам исследований в области истории, экономики, культуры, политики, общества и внешних связей Республики Корея», - отметил Алексей Суслов.

По словам ректора ВолГУ Аллы Калининой, «научно-практическая конференция и деятельность НОЦ «Корееведение» реализуются в рамках комплексного университетского исследовательского проекта «Восточный вектор», который является одним из стратегических направлений международного сотрудничества Волгоградского госуниверситета».

Андрей Серенко

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