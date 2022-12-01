Путин уверен, что РФ может совершить скачок для перехода к новому технологическому укладу

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин уверен, что Россия здесь и сейчас может совершить большой скачок в науке для перехода к новому технологическому укладу.

«Фундаментальные, базовые основы образования, науки в России являются очень мощными. И это дает нам право полагать, что вот этот скачок, переход к новому технологическому укладу, конечно, в нашей стране здесь и сейчас возможен», — сказал он в четверг на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых.